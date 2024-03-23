Пострадавшая при теракте в "Крокусе" рассказала, как террористы стреляли в убегающих людей
SHOT: Террористы стреляли в людей, пытавшихся убежать из "Крокуса"
Пострадавшая при теракте в "Крокусе" Екатерина Мерзлякова. Обложка © SHOT
Пострадавшая во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле" Екатерина Мерзлякова рассказала телеграм-каналу SHOT о нападении в концертном зале. По ее словам, террористы стреляли в людей, которые пытались убежать, но ей чудом удалось спастись.
"Только присели в зале, прошла минута, и пошли звуки стрельбы. Сначала все люди легли, потом начали потихонечку выходить. Когда мы вошли на эскалатор, который остановили, люди толкнули, поэтому мы падали, из-за этого я получила травмы", — рассказала потерпевшая.
Она сообщила, что внизу эскалатора лежало много убитых людей. Несмотря на это, Екатерина вместе с супругом решила бежать, после чего им крикнули "убегайте, они стреляют по людям". Женщина смогла выбраться наружу, после чего её госпитализировали в одно из медицинских учреждений, расположенных в Химках, где пострадавшей зашили колено.
Напомним, что в подмосковном Crocus City Hall (Крокус сити холл) произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Минимум пять вооружённых людей ворвались в здание, начали расстреливать в нём людей и подожгли его. Впоследствии Минздрав Подмосковья предоставил список госпитализированных после теракта в Красногорске, в котором числятся более 140 человек. По последним данным Следственного Комитета РФ, в результате случившегося погибло более 60 человек.