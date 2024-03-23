Пострадавшая при теракте в "Крокусе" рассказала, как террористы стреляли в убегающих людей

Пострадавшая во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле" Екатерина Мерзлякова рассказала телеграм-каналу SHOT о нападении в концертном зале. По ее словам, террористы стреляли в людей, которые пытались убежать, но ей чудом удалось спастись.

"Только присели в зале, прошла минута, и пошли звуки стрельбы. Сначала все люди легли, потом начали потихонечку выходить. Когда мы вошли на эскалатор, который остановили, люди толкнули, поэтому мы падали, из-за этого я получила травмы", — рассказала потерпевшая.