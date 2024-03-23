Следователи показали оружие террористов из "Крокус сити холла"

"С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические", — заявили в ведомстве и добавили, что также изучаются записи с камер видеонаблюдения.