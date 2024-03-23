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23 марта, 00:57

Следователи показали оружие террористов из "Крокус сити холла"

СК: Террористы в "Крокусе" имели при себе большое количество боеприпасов

Следователи изъяли из "Крокус сити холла", где произошёл теракт, большое количество оружия и боеприпасов. Видео оперативных действий публикует Следственный Комитет РФ.

Следственные действия на месте теракта в "Крокус сити холле". Видео © Telegram / Следком

"С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические", — заявили в ведомстве и добавили, что также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

60 пострадавших от рук террористов в "Крокусе" находятся в тяжёлом состоянии
60 пострадавших от рук террористов в "Крокусе" находятся в тяжёлом состоянии

Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. На данный момент возгорание локализовано, возбуждено уголовное дело. О ходе расследования теракта и об оказании помощи пострадавшим доложили президенту Владимиру Путину. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён. По последним данным, погибло более 60 человек.

Обложка ©

Telegram / Следком

Оксана Попова
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