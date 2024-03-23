Число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 83

Число жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле" выросло до 83, об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Тем временем жители Москвы выстраиваются в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при нападении. Life.ru показывал обстановку у одной из столичных очередей: людей так много, что они выстроились в колонну, протянувшуюся до ближайшего перекрёстка.