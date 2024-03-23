Число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 83
Подмосковный "Крокус сити холл" после теракта. Обложка © Life.ru
Число жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле" выросло до 83, об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Тем временем жители Москвы выстраиваются в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при нападении. Life.ru показывал обстановку у одной из столичных очередей: людей так много, что они выстроились в колонну, протянувшуюся до ближайшего перекрёстка.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание, у него начала рушиться крыша. Список пострадавших опубликовал подмосковный Минздрав.