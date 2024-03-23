Life.ru показывает огромную очередь из желающих сдать кровь для пострадавших в "Крокусе"

Жители Москвы выстроились в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Снятое у одной из столичных больниц видео публикует Life.ru.

В Москве люди встают в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших в "Крокусе". Видео © Life.ru

На ролике выше можно увидеть одну из очередей на вход в ГКБ имени С.П. Боткина. Людей так много, что им пришлось выстроиться в колонну до ближайшего перекрёстка.