Life.ru показывает огромную очередь из желающих сдать кровь для пострадавших в "Крокусе"
В Москве выстроились длинные очереди на сдачу крови для пострадавших в "Крокусе"
Жители Москвы выстроились в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Снятое у одной из столичных больниц видео публикует Life.ru.
В Москве люди встают в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших в "Крокусе". Видео © Life.ru
На ролике выше можно увидеть одну из очередей на вход в ГКБ имени С.П. Боткина. Людей так много, что им пришлось выстроиться в колонну до ближайшего перекрёстка.
Напомним, террористический акт в концертном зале Crocus City Hall произошёл вечером 22 марта, непосредственно перед началом выступления группы "Пикник". Внутрь здания ворвалась группа вооружённых людей и открыла огонь по людям, после чего подожгла помещение. Вскоре здание зала полыхало, через некоторое время крыша начала проваливаться. Теракт унёс жизни как минимум 60 человек. Всю информацию об ужасной трагедии собрали тут.
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