Минздрав открыл горячую линию психологической помощи после теракта в "Крокусе"
Комплекс "Крокус сити холл" в Подмосковье после теракта. Обложка © Life.ru
Министерство здравоохранения открыло горячую линию психологической помощи после теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.
"Минздрав открыл горячую линию психологической помощи НМИЦ психиатрии имени В.П. Сербского после теракта в "Крокус сити холле". Телефон: +7-495-637-70-70", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыла огонь. После этого нападавшие подожгли здание, у него начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 60 человек, ещё более 120 пострадали. Среди жертв — трое детей. Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады о ходе расследования.