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23 марта, 07:28

Минздрав открыл горячую линию психологической помощи после теракта в "Крокусе"

Комплекс "Крокус сити холл" в Подмосковье после теракта. Обложка © Life.ru

Комплекс "Крокус сити холл" в Подмосковье после теракта. Обложка © Life.ru

Министерство здравоохранения открыло горячую линию психологической помощи после теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

"Минздрав открыл горячую линию психологической помощи НМИЦ психиатрии имени В.П. Сербского после теракта в "Крокус сити холле". Телефон: +7-495-637-70-70", — говорится в сообщении.

Один белорус находится в крайне тяжёлом состоянии после теракта в "Крокусе"
Один белорус находится в крайне тяжёлом состоянии после теракта в "Крокусе"

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыла огонь. После этого нападавшие подожгли здание, у него начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 60 человек, ещё более 120 пострадали. Среди жертв — трое детей. Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады о ходе расследования.

Матвей Константинов
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