Один белорус находится в крайне тяжёлом состоянии после теракта в "Крокусе"
Подмосковный "Крокус сити холл" после теракта. Обложка © Life.ru
Один гражданин Белоруссии находится в крайне тяжёлом состоянии после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил посол республики Дмитрий Крутой. За жизнь пострадавшего борются врачи.
"По имеющейся в посольстве информации, один гражданин Беларуси находится в крайне тяжёлом состоянии, за его жизнь борются медики. Ждём публикации данных по погибшим", — цитирует его пресс-служба посольства.
Глава диппредставительства добавил, что Минск предложил российским специалистам помощь и содействие. Сейчас идёт процесс идентификации всех пострадавших.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых людей ворвалась в комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыла огонь. После этого террористы подожгли здание, начала рушиться крыша. На данный момент известно о как минимум 60 жертвах и более чем 120 пострадавших, среди погибших — трое детей. Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады о ходе расследования нападения, с ними выступили в том числе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.