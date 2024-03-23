Один белорус находится в крайне тяжёлом состоянии после теракта в "Крокусе"

Один гражданин Белоруссии находится в крайне тяжёлом состоянии после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил посол республики Дмитрий Крутой. За жизнь пострадавшего борются врачи.

"По имеющейся в посольстве информации, один гражданин Беларуси находится в крайне тяжёлом состоянии, за его жизнь борются медики. Ждём публикации данных по погибшим", — цитирует его пресс-служба посольства.