Главы ФСБ, СК, МВД и Росгвардии доложили Путину о расследовании теракта в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин получил доклады о ходе расследования теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе Кремля. С ними выступили чиновники, в том числе главы силовых ведомств: директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.