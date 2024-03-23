Главы ФСБ, СК, МВД и Росгвардии доложили Путину о расследовании теракта в "Крокусе"
Кремль: Путин получил доклады о расследовании теракта в "Крокус сити холле"
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин получил доклады о ходе расследования теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе Кремля. С ними выступили чиновники, в том числе главы силовых ведомств: директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
"Владимир Путин также заслушал доклады заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, главы МЧС Александра Куренкова, министра здравоохранения Михаила Мурашко и губернатора Московской области Андрея Воробьёва", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт: несколько вооружённых лиц ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник", после чего устроили поджог. Комплекс охватил огонь, у него начала рушиться крыша. На данный момент известно о как минимум 60 жертвах и более чем 140 пострадавших. Среди жертв — трое детей.