Футбольный матч Россия – Парагвай отменён из-за теракта в "Крокусе"

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая, который должен был состояться в понедельник, 25 марта, отменён из-за теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

"В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая", — говорится в сообщении.