Футбольный матч Россия – Парагвай отменён из-за теракта в "Крокусе"
Товарищеский матч между сборными России и Парагвая, который должен был состояться в понедельник, 25 марта, отменён из-за теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
"В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая", — говорится в сообщении.
Стороны договорились, что матч будет проведён позднее. Болельщики, успевшие купить билеты, смогут сдать их и вернуть деньги, подчеркнули в РФС.
Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Красногорске произошёл страшный теракт: несколько вооружённых лиц ворвались в Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли стрельбу. После этого они подожгли здание, у него начала рушиться крыша. На данный момент известно о 60 жертвах и более чем 120 пострадавших, среди погибших — трое детей. Президент России Владимир Путин уже получил доклады о ходе расследования дела.
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