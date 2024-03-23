Главы Туркмении и Таджикистана выразили соболезнования из-за теракта в "Крокусе"
Обгоревший "Крокус сити холл". Обложка © Life.ru
Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон выразили президенту РФ Владимиру Путину соболезнования после организованного в красногорском "Крокус сити холле" теракта. Об этом говорится в публикации Государственного информационного агентства Туркменистана и пресс-службы таджикистанского лидера.
"Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с вооружённым нападением и взрывом, произошедшим в городе Красногорске в концертном зале "Крокус сити холл", повлёкшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья", — цитирует Бердымухамедова TDH.
Глава Туркмении от имени народа и себя лично высказал слова в поддержку родным и близким жертв теракта, а всем пострадавшим пожелал как можно скорее пойти на поправку. Туркменистан выступил с решительным осуждением террористической и экстремистской деятельности и заявил, что полностью поддержит действия мирового сообщества в ликвидации этого зла.
С осуждением террористического акта выступил также и руководитель Таджикистана. Пресс-служба президента Рахмона опубликовала соболезнования политика родственникам и близким погибших.
"С чувством глубокой печали воспринял сообщение о жестокой террористической атаке на подмосковный комплекс "Крокус сити холл", повлёкшей за собой гибель и ранение большого числа российских граждан. Решительно осуждаем этот бесчеловечный акт насилия, которому нет никакого оправдания", — говорится в сообщении пресс-службы Рахмона.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт перед концертом группы "Пикник". Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом подожгли помещение. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. В результате трагедии погибло не менее 60 человек. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён. Десятки мировых лидеров уже выразили свои соболезнования.