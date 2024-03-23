Главы Туркмении и Таджикистана выразили соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон выразили президенту РФ Владимиру Путину соболезнования после организованного в красногорском "Крокус сити холле" теракта. Об этом говорится в публикации Государственного информационного агентства Туркменистана и пресс-службы таджикистанского лидера.

"Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с вооружённым нападением и взрывом, произошедшим в городе Красногорске в концертном зале "Крокус сити холл", повлёкшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья", — цитирует Бердымухамедова TDH.

Глава Туркмении от имени народа и себя лично высказал слова в поддержку родным и близким жертв теракта, а всем пострадавшим пожелал как можно скорее пойти на поправку. Туркменистан выступил с решительным осуждением террористической и экстремистской деятельности и заявил, что полностью поддержит действия мирового сообщества в ликвидации этого зла.

С осуждением террористического акта выступил также и руководитель Таджикистана. Пресс-служба президента Рахмона опубликовала соболезнования политика родственникам и близким погибших.