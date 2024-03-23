"Страшная трагедия для всех": Эмин Агаларов отреагировал на теракт в "Крокусе"

Певец и предприниматель Эмин Агаларов, который является бывшим вице-президентом Crocus Group и сыном владельца этой компании, прокомментировал случившийся в "Крокус сити холле" теракт. Он написал в социальных сетях, что произошедшая накануне трагедия коснулась лично его и его семьи.

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в "Крокус сити холле". Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь", — заявил бизнесмен.