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23 марта, 01:21

"Страшная трагедия для всех": Эмин Агаларов отреагировал на теракт в "Крокусе"

Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе"

Певец и предприниматель Эмин Агаларов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Певец и предприниматель Эмин Агаларов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Певец и предприниматель Эмин Агаларов, который является бывшим вице-президентом Crocus Group и сыном владельца этой компании, прокомментировал случившийся в "Крокус сити холле" теракт. Он написал в социальных сетях, что произошедшая накануне трагедия коснулась лично его и его семьи.

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в "Крокус сити холле". Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь", — заявил бизнесмен.

Произошедший в "Крокусе" теракт осудили и другие деятели культуры. Соболезнования в связи с трагедией уже высказал певец Филипп Киркоров, а также Григорий Лепс, который проклял всех причастных к теракту. Кроме того, актёр сербского происхождения Милош Бикович призвал подписчиков в честь Рамадана помолиться и сообща помочь пострадавшим, а российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, заявил о готовности оплатить похороны жертв теракта. Соболезнования также выразил певец Дима Билан.

Следователи показали оружие террористов из "Крокус сити холла"
Следователи показали оружие террористов из "Крокус сити холла"

Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. На данный момент возгорание локализовано, возбуждено уголовное дело. О ходе расследования теракта и об оказании помощи пострадавшим доложили президенту Владимиру Путину. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён. По последним данным, погибло более 60 человек.

Алексей Соловьёв
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