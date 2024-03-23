"Страшная трагедия для всех": Эмин Агаларов отреагировал на теракт в "Крокусе"
Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе"
Певец и предприниматель Эмин Агаларов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Певец и предприниматель Эмин Агаларов, который является бывшим вице-президентом Crocus Group и сыном владельца этой компании, прокомментировал случившийся в "Крокус сити холле" теракт. Он написал в социальных сетях, что произошедшая накануне трагедия коснулась лично его и его семьи.
"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в "Крокус сити холле". Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь", — заявил бизнесмен.
Произошедший в "Крокусе" теракт осудили и другие деятели культуры. Соболезнования в связи с трагедией уже высказал певец Филипп Киркоров, а также Григорий Лепс, который проклял всех причастных к теракту. Кроме того, актёр сербского происхождения Милош Бикович призвал подписчиков в честь Рамадана помолиться и сообща помочь пострадавшим, а российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, заявил о готовности оплатить похороны жертв теракта. Соболезнования также выразил певец Дима Билан.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. На данный момент возгорание локализовано, возбуждено уголовное дело. О ходе расследования теракта и об оказании помощи пострадавшим доложили президенту Владимиру Путину. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён. По последним данным, погибло более 60 человек.