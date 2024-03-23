"В наш дом пришли нелюди": Киркоров прокомментировал теракт в "Крокусе"

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал сегодняшний теракт в Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Соболезнования родным и близким жертв вооружённого нападения артист опубликовал на своей странице в соцсети.

"Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова... Для нас, для артистов, "Крокус сити холл", концертный зал им. Муслима Магомаева, — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас", — написал певец.