"В наш дом пришли нелюди": Киркоров прокомментировал теракт в "Крокусе"
Киркоров выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Шамуков Руслан
Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал сегодняшний теракт в Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Соболезнования родным и близким жертв вооружённого нападения артист опубликовал на своей странице в соцсети.
"Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова... Для нас, для артистов, "Крокус сити холл", концертный зал им. Муслима Магомаева, — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас", — написал певец.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Сообщалось, что расстрел устроила группа людей, в которую вошло минимум пять человек. После этого здание подожгли, начала рушиться крыша. Туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. Помимо того, известно, что МЧС собирается наращивать группировку тушащих пожар спасателей. Сейчас, по данным ведомства, к тушению подключено более 320 человек при поддержке свыше 130 единиц техники. СК возбудил уголовное дело о теракте. По предварительной информации, 40 человек погибло и более 100 пострадало.