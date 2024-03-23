"Гореть вам в аду!": Лепс обратился к тем, кто проплатил и организовал теракт в "Крокусе"
Григорий Лепс проклял всех причастных к теракту в "Крокус сити холле"
Певец Григорий Лепс проклял всех причастных к теракту в красногорском "Крокус сити холле". Эмоциональный пост с соболезнованиями семьям жертв вооружённого нападения он опубликовал на своей странице в социальной сети.
"Страшная трагедия в концертном зале "Крокус сити холл"... Пусть будут прокляты те, кто это сделал! Пусть будут прокляты те, кто это организовал! Пусть будут прокляты те, кто это проплатил! И пусть будут прокляты те, кто об этом знал и не предупредил! Гореть вам в аду! Каждого ждёт возмездие", — написал Лепс.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло, еще более 140 пострадало. СК возбудил дело о теракте.
ТАСС / Савостьянов Сергей