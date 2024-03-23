"Гореть вам в аду!": Лепс обратился к тем, кто проплатил и организовал теракт в "Крокусе"

Певец Григорий Лепс проклял всех причастных к теракту в красногорском "Крокус сити холле". Эмоциональный пост с соболезнованиями семьям жертв вооружённого нападения он опубликовал на своей странице в социальной сети.

"Страшная трагедия в концертном зале "Крокус сити холл"... Пусть будут прокляты те, кто это сделал! Пусть будут прокляты те, кто это организовал! Пусть будут прокляты те, кто это проплатил! И пусть будут прокляты те, кто об этом знал и не предупредил! Гореть вам в аду! Каждого ждёт возмездие", — написал Лепс.