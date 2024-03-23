Билан обратился со словами поддержки к семьям пострадавших и погибших в "Крокусе"

Певец Дима Билан присоединился к коллегам по цеху и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Артист в своих соцсетях призвал их беречь себя. По его словам, он был на съёмках, когда ему сообщили о произошедшем.