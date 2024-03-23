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23 марта, 00:12

Билан обратился со словами поддержки к семьям пострадавших и погибших в "Крокусе"

Билан: Мои соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе"

Певец Дима Билан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

Певец Дима Билан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

Певец Дима Билан присоединился к коллегам по цеху и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Артист в своих соцсетях призвал их беречь себя. По его словам, он был на съёмках, когда ему сообщили о произошедшем.

"В это невозможно поверить. Мои соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим! Друзья, берегите себя и будьте осторожны!" — заявил Билан.

Находящимся в "Крокусе" людям пришлось бить окна, чтобы спастись от стрельбы
Находящимся в "Крокусе" людям пришлось бить окна, чтобы спастись от стрельбы

Теракт в "Крокусе" осудили и другие деятели культуры. Соболезнования в связи с трагедией уже высказал певец Филипп Киркоров, а также Григорий Лепс, который проклял всех причастных к теракту. Кроме того, актёр сербского происхождения Милош Бикович призвал подписчиков в честь Рамадана помолиться и сообща помочь пострадавшим, а российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, заявил о готовности оплатить похороны жертв теракта.

Анатолий Симоненко
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