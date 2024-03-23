Билан обратился со словами поддержки к семьям пострадавших и погибших в "Крокусе"
Билан: Мои соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе"
Певец Дима Билан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial
Певец Дима Билан присоединился к коллегам по цеху и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Артист в своих соцсетях призвал их беречь себя. По его словам, он был на съёмках, когда ему сообщили о произошедшем.
"В это невозможно поверить. Мои соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим! Друзья, берегите себя и будьте осторожны!" — заявил Билан.
Теракт в "Крокусе" осудили и другие деятели культуры. Соболезнования в связи с трагедией уже высказал певец Филипп Киркоров, а также Григорий Лепс, который проклял всех причастных к теракту. Кроме того, актёр сербского происхождения Милош Бикович призвал подписчиков в честь Рамадана помолиться и сообща помочь пострадавшим, а российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, заявил о готовности оплатить похороны жертв теракта.