"Чужого горя не бывает": Shaman готов оплатить похороны погибших при теракте в "Крокусе"
Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших при теракте в "Крокусе"
Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, заявил о готовности помочь пострадавшим в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Свое видеообращение со словами соболезнований он опубликовал в телеграм-канале.
Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших при теракте в "Крокусе". Видео © Telegram / Shaman
Певец заявил, что все беды всегда сплачивали россиян и делали нашу страну сильнее и крепче. По мнению артиста, запугать народ и сломать его не получится и в этот раз.
"Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии", — заявил Дронов.
Теракт в "Крокусе" осудили и другие деятели культуры. Соболезнования в связи с трагедией уже высказал певец Филипп Киркоров, а также Григорий Лепс, который проклял всех причастных к теракту. Кроме того, актёр сербского происхождения Милош Бикович призвал подписчиков в честь Рамадана помолиться и сообща помочь пострадавшим.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Telegram / Shaman