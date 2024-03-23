"Чужого горя не бывает": Shaman готов оплатить похороны погибших при теракте в "Крокусе"

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, заявил о готовности помочь пострадавшим в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Свое видеообращение со словами соболезнований он опубликовал в телеграм-канале.

Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших при теракте в "Крокусе". Видео © Telegram / Shaman

Певец заявил, что все беды всегда сплачивали россиян и делали нашу страну сильнее и крепче. По мнению артиста, запугать народ и сломать его не получится и в этот раз.