Все артисты симфонического оркестра Ленобласти эвакуированы из Crocus City Hall

Всех артистов симфонического оркестра Ленинградской области, которые должны были выступать совместно с рок-группой "Пикник" в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") вечером в пятницу, 22 марта, эвакуировали. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Обрушение кровли Crocus City Hall. Видео © Life.ru

"Симфонический оркестр Ленинградской области эвакуирован из "Крокус сити холла" в полном составе. Пострадавших нет", — подчеркнул он в телеграм-канале.