Все артисты симфонического оркестра Ленобласти эвакуированы из Crocus City Hall
Всех артистов симфонического оркестра Ленинградской области, которые должны были выступать совместно с рок-группой "Пикник" в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") вечером в пятницу, 22 марта, эвакуировали. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
Обрушение кровли Crocus City Hall. Видео © Life.ru
"Симфонический оркестр Ленинградской области эвакуирован из "Крокус сити холла" в полном составе. Пострадавших нет", — подчеркнул он в телеграм-канале.
По словам Дрозденко, в Ленобласти до особого распоряжения отменяются развлекательные мероприятия. Кроме того, он поручил вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину ввести в регионе режим повышенной готовности.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall произошла стрельба. Это случилось перед концертом группы "Пикник". Стрельбу устроила группа людей, в которую вошли минимум пять человек. Затем в здании произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. Также есть информация, что после теракта были задержаны пятеро сотрудников "Крокус сити холла". В Кремле указали, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о стрельбе в концертном зале в первые минуты после её начала.
Life.ru