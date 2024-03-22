Регион

Уведомления отключены

22 марта, 20:21

Все артисты симфонического оркестра Ленобласти эвакуированы из Crocus City Hall

Всех артистов симфонического оркестра Ленинградской области, которые должны были выступать совместно с рок-группой "Пикник" в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") вечером в пятницу, 22 марта, эвакуировали. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Обрушение кровли Crocus City Hall. Видео © Life.ru

"Симфонический оркестр Ленинградской области эвакуирован из "Крокус сити холла" в полном составе. Пострадавших нет", — подчеркнул он в телеграм-канале.

По словам Дрозденко, в Ленобласти до особого распоряжения отменяются развлекательные мероприятия. Кроме того, он поручил вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину ввести в регионе режим повышенной готовности.

К тушению пожара в "Крокусе" привлекли более 320 человек
К тушению пожара в "Крокусе" привлекли более 320 человек

Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall произошла стрельба. Это случилось перед концертом группы "Пикник". Стрельбу устроила группа людей, в которую вошли минимум пять человек. Затем в здании произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. Также есть информация, что после теракта были задержаны пятеро сотрудников "Крокус сити холла". В Кремле указали, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о стрельбе в концертном зале в первые минуты после её начала.

Обложка ©

Life.ru

Никита Осипов
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
  • Московская область
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров