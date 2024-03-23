"Давайте помолимся": Милош Бикович призвал помочь пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Популярный в России актёр сербского происхождения Милош Бикович призвал подписчиков в честь Рамадана помолиться и сообща помочь тем, кто пострадал при теракте в "Крокус сити холле". Об этом актёр написал в своём телеграм-канале.

Он предложил тем, кто готов помочь, а также тем, кому нужна помощь, писать в комментариях.