"Давайте помолимся": Милош Бикович призвал помочь пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Актёр Бикович: Давайте помолимся и поможем пострадавшим в "Крокусе"
Актёр сербского происхождения Милош Бикович. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bikovic
Популярный в России актёр сербского происхождения Милош Бикович призвал подписчиков в честь Рамадана помолиться и сообща помочь тем, кто пострадал при теракте в "Крокус сити холле". Об этом актёр написал в своём телеграм-канале.
Он предложил тем, кто готов помочь, а также тем, кому нужна помощь, писать в комментариях.
"Сейчас время поста и Рамадана, давайте вместе помолимся и поможем. Если вы знаете, что кому-то из пострадавших нужна материальная или какая-либо помощь, пишите, пожалуйста, в комментариях. Думаю, нас, желающих помочь, здесь достаточно, чтобы проявить солидарность. И хоть как-то облегчить страдания пострадавшим", — написал Бикович.
Произошедший теракт осудили не только политики, но и деятели культуры. Соболезнования в связи с трагедией уже высказал певец Филипп Киркоров, а также Григорий Лепс, который проклял всех причастных к теракту.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Впоследствии Минздрав Москвы публиковал список пострадавших, в котором на данный момент 145 имён, а руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что в тяжёлом состоянии находится 60 взрослых и один ребёнок. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.