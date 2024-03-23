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22 марта, 23:39

"Давайте помолимся": Милош Бикович призвал помочь пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Актёр Бикович: Давайте помолимся и поможем пострадавшим в "Крокусе"

Актёр сербского происхождения Милош Бикович. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bikovic

Актёр сербского происхождения Милош Бикович. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bikovic

Популярный в России актёр сербского происхождения Милош Бикович призвал подписчиков в честь Рамадана помолиться и сообща помочь тем, кто пострадал при теракте в "Крокус сити холле". Об этом актёр написал в своём телеграм-канале.

Он предложил тем, кто готов помочь, а также тем, кому нужна помощь, писать в комментариях.

"Сейчас время поста и Рамадана, давайте вместе помолимся и поможем. Если вы знаете, что кому-то из пострадавших нужна материальная или какая-либо помощь, пишите, пожалуйста, в комментариях. Думаю, нас, желающих помочь, здесь достаточно, чтобы проявить солидарность. И хоть как-то облегчить страдания пострадавшим", — написал Бикович.

Произошедший теракт осудили не только политики, но и деятели культуры. Соболезнования в связи с трагедией уже высказал певец Филипп Киркоров, а также Григорий Лепс, который проклял всех причастных к теракту.

Все артисты симфонического оркестра Ленобласти эвакуированы из Crocus City Hall
Все артисты симфонического оркестра Ленобласти эвакуированы из Crocus City Hall

Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Впоследствии Минздрав Москвы публиковал список пострадавших, в котором на данный момент 145 имён, а руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что в тяжёлом состоянии находится 60 взрослых и один ребёнок. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.

Анатолий Симоненко
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