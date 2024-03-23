Находящимся в "Крокусе" людям пришлось бить окна, чтобы спастись от стрельбы
Людям пришлось бить окна, чтобы выбраться из здания подмосковского "Крокус сити холла", где вечером 22 марта произошла стрельба. Кадры первых минут теракта публикует SHOT. На видео слышны многочисленные выстрелы и крики людей.
SHOT показал, как люди спасались от стрельбы в "Крокусе". Видео © Telegram / SHOT
"Быстрее! Мама, быстрее!" — кричит автор видео, после чего выводит женщину на улицу вместе с другими людьми.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле", где должен был состояться концерт группы "Пикник", произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло, ещё около 150 человек пострадало. По факту трагедии возбуждено дело о теракте.
Telegram / SHOT