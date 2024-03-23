Живущий рядом с "Крокусом" парень взял из дома каску и бросился помогать людям

Возле подмосковного "Крокус сити холла", где накануне, 22 марта, произошла стрельба, собралось много людей, желающих помочь пострадавшим. Телеграм-канал "Осторожно, новости" опубликовал интервью с одним из них.

Простые люди приехали к "Крокусу", чтобы помочь спасателям. Видео © Telegram / Осторожно, новости

Героя видеоролика, которому 23 года, зовут Андрей. Он проживает недалеко от места трагедии. О случившемся он узнал из популярных мессенджеров, после чего сразу же взял всё необходимое снаряжение и бросился помогать людям. По данным канала, при себе у него было две каски — одна для себя и ещё одна на всякий случай.

Он уже стоял на парковке рядом с концертным залом, когда силовики начали штурмовать здание. Андрей сообщил, что специалистам его помощь не потребовалась. Молодой человек рассказал журналистам, что боевого опыта у него нет, хотя он и служил в армии. По его словам, многие, как и он, также приехали к месту происшествия, потому что не могут стоять в стороне, когда такое происходит.