Живущий рядом с "Крокусом" парень взял из дома каску и бросился помогать людям
Возле подмосковного "Крокус сити холла", где накануне, 22 марта, произошла стрельба, собралось много людей, желающих помочь пострадавшим. Телеграм-канал "Осторожно, новости" опубликовал интервью с одним из них.
Простые люди приехали к "Крокусу", чтобы помочь спасателям. Видео © Telegram / Осторожно, новости
Героя видеоролика, которому 23 года, зовут Андрей. Он проживает недалеко от места трагедии. О случившемся он узнал из популярных мессенджеров, после чего сразу же взял всё необходимое снаряжение и бросился помогать людям. По данным канала, при себе у него было две каски — одна для себя и ещё одна на всякий случай.
Он уже стоял на парковке рядом с концертным залом, когда силовики начали штурмовать здание. Андрей сообщил, что специалистам его помощь не потребовалась. Молодой человек рассказал журналистам, что боевого опыта у него нет, хотя он и служил в армии. По его словам, многие, как и он, также приехали к месту происшествия, потому что не могут стоять в стороне, когда такое происходит.
"Даже если просто надо будет раненому водички принести, это уже что-то", — заявил Андрей.
Вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба. Перед концертом рок-группы "Пикник" не менее пяти вооружённых лиц ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло. Минздрав Москвы публиковал список пострадавших, в котором на данный момент 145 имён. В Следственном комитете РФ после стрельбы в концертном зале сообщили о том, что сотрудники ведомства возбудили уголовное дело о теракте.
Telegram / Осторожно, новости