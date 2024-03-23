Грузия осудила теракт в "Крокусе" и выразила соболезнования россиянам
В "Крокусе" неизвестные устроили стрельбу. Обложка © Life.ru
Грузия осудила страшный террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле", в результате которого погибло более 80 человек, а также выразила соболезнования народу России. Об этом сказано в сообщении грузинского кабмина.
"Правительство Грузии осуждает страшный террористический акт, произошедший в Москве, в результате которого погибли десятки невинных людей. Соболезнуем народу России. Соболезнуем семьям погибших. Пострадавшим желаем быстрого выздоровления", — отмечается в тексте.
Напомним, 22 марта террористы ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибли 83 человека, ещё более 120 пострадали. Среди жертв есть трое детей. Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады о ходе расследования.