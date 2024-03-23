Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 143
Количество погибших в "Крокусе" увеличилось до 143. Об этом сообщает SHOT.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов зашла внутрь здания "Крокуса", где вот-вот должно было начаться выступление группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь по посетителям, облили бензином кресла в зрительном зале и подожгли их, спровоцировав пожар. По последним данным, уже задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков накрыли недалеко от границы с Украиной, куда они, по предварительным данным, пытались бежать. На допросе один из задержанных заявил, что убивал людей за 500 тысяч рублей.