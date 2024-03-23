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23 марта, 11:12

Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 143

Количество погибших в "Крокусе" увеличилось до 143. Об этом сообщает SHOT.

Закрываешь глаза — и видишь всё: Выжившие в "Крокусе" супруги вернулись на место трагедии
Закрываешь глаза — и видишь всё: Выжившие в "Крокусе" супруги вернулись на место трагедии

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов зашла внутрь здания "Крокуса", где вот-вот должно было начаться выступление группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь по посетителям, облили бензином кресла в зрительном зале и подожгли их, спровоцировав пожар. По последним данным, уже задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков накрыли недалеко от границы с Украиной, куда они, по предварительным данным, пытались бежать. На допросе один из задержанных заявил, что убивал людей за 500 тысяч рублей.

Александра Вишнякова
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