Закрываешь глаза — и видишь всё: Выжившие в "Крокусе" супруги вернулись на место трагедии

Женщина с мужем, которые вчера были внутри "Крокуса", когда здание захватили боевики, а затем устроили поджог, вернулись сегодня на место трагедии. По словам Маргариты, террористы специально подобрали время, когда в зале собрались почти все зрители, и начали стрелять со сцены.

Супруги-очевидцы теракта в "Крокусе" вернулись на место трагедии. Видео © Life.ru

"Сложно сюда вернуться, видеть всё это. Сколько бед вчера произошло. Пережить то, что мы пережили вчера, это тяжело. Скорая дала успокоительное, но ты закрываешь глаза и всё видишь, остаёшься одна — слышишь. Всем соболезную. Это беда", — отметила Маргарита.