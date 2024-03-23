Закрываешь глаза — и видишь всё: Выжившие в "Крокусе" супруги вернулись на место трагедии
Супруги, спасшиеся из "Крокуса", сегодня вернулись на место трагедии
Женщина с мужем, которые вчера были внутри "Крокуса", когда здание захватили боевики, а затем устроили поджог, вернулись сегодня на место трагедии. По словам Маргариты, террористы специально подобрали время, когда в зале собрались почти все зрители, и начали стрелять со сцены.
Супруги-очевидцы теракта в "Крокусе" вернулись на место трагедии. Видео © Life.ru
"Сложно сюда вернуться, видеть всё это. Сколько бед вчера произошло. Пережить то, что мы пережили вчера, это тяжело. Скорая дала успокоительное, но ты закрываешь глаза и всё видишь, остаёшься одна — слышишь. Всем соболезную. Это беда", — отметила Маргарита.
Она также рассказала, что не успела разглядеть боевиков, потому что сразу после выстрелов муж повёл её за руку к выходу. Очевидица отметила, что террористы специально подбирали время, так как до концерта оставались считаные минуты, в этот момент почти все зрители уже собрались в зале. По словам Маргариты, стрелять преступники начали сразу, как только зашли в зал.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов зашла внутрь здания "Крокуса", где вот-вот должно было начаться выступление группы "Пикник". Там головорезы открыли огонь по людям, сидящим в зале, и устроили поджог. При разборе завалов были обнаружены уже 12 тел. Таким образом, число погибших увеличилось до 115. Глава ФСБ доложил Владимиру Путину об успешном задержании 11 человек, четверо из которых причастны к теракту в "Крокус сити холле". Социальный фонд РФ уже запустил горячую линию для обращений, связанных с выплатами пострадавшим и родным убитых во время кровожадного нападения на Crocus City Hall.
Life.ru