"Нас не запугать!": Москвич назвал нелюдями террористов из "Крокуса" и призвал сплотиться

Житель Москвы, друзья которого находились в "Крокус сити холле" во время чудовищного теракта, отметил, что в такое тяжёлое время нельзя оставаться в стороне, необходимо показать силу и единство народа. В беседе с Life.ru он рассказал, что сейчас важно сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим в этой ужасной трагедии.

Очевидец пришёл на место теракта. Видео © Life.ru

"Для нас всех это большая трагедия, нельзя оставаться в стороне. У меня вчера на этом мероприятии были близкие люди, слава богу, все живы, здоровы. Сегодня с друзьями и коллегами поехали, сдали кровь. Сегодня много кто сдаёт, сейчас приехали возложить цветы. Надо показать, что мы едины и такими актами терроризма нас не запугать", — сказал очевидец.