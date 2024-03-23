"Нас не запугать!": Москвич назвал нелюдями террористов из "Крокуса" и призвал сплотиться
Житель Москвы призвал сплотиться и показать единство после теракта в "Крокусе"
Житель Москвы, друзья которого находились в "Крокус сити холле" во время чудовищного теракта, отметил, что в такое тяжёлое время нельзя оставаться в стороне, необходимо показать силу и единство народа. В беседе с Life.ru он рассказал, что сейчас важно сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим в этой ужасной трагедии.
Очевидец пришёл на место теракта. Видео © Life.ru
"Для нас всех это большая трагедия, нельзя оставаться в стороне. У меня вчера на этом мероприятии были близкие люди, слава богу, все живы, здоровы. Сегодня с друзьями и коллегами поехали, сдали кровь. Сегодня много кто сдаёт, сейчас приехали возложить цветы. Надо показать, что мы едины и такими актами терроризма нас не запугать", — сказал очевидец.
Он добавил, что пострадавшие от рук вооружённых боевиков пережили настоящий ад. При этом мужчина отметил, что все, кто организовал теракт, — нелюди, которые должны понести самое жёсткое наказание.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибли 115 человек, ещё более 120 пострадали. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают. По данным ФСБ, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы.
Life.ru