СК обратился к очевидцам за помощью в воссоздании хронологии теракта в "Крокусе"

Следственный комитет РФ просит всех граждан, ставших очевидцами террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле", предоставить любую относящуюся к делу информацию. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

"СК России обращается к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус сити холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий", — говорится в тексте.