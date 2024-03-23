СК обратился к очевидцам за помощью в воссоздании хронологии теракта в "Крокусе"
Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru
Следственный комитет РФ просит всех граждан, ставших очевидцами террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле", предоставить любую относящуюся к делу информацию. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.
"СК России обращается к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус сити холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий", — говорится в тексте.
Передать сведения можно по телефонам: 8-495-986-78-68 (Главное следственное управление СКР), 8-495-690-25-28 (Главное следственное управление СКР по Московской области), 8-800-100-12-60 (Единая многоканальная линия СКР).
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 93 человека, ещё более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают. По данным ФСБ, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в ста километрах от границы.