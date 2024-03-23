Ветераны "Альфы" поставили теракт в "Крокусе" в один ряд с "Норд-Остом" и Бесланом

По своим масштабам произошедший в "Крокус сити холле" теракт можно сопоставить с "Норд-Остом", Бесланом и нападением на Будённовск. Об этом заявили в Совете международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

"После трагедии в "Крокус сити холле" мы проснулись в другой стране. По своим масштабам и резонансу произошедшее ставит его в один ряд с Будённовском, "Норд-Остом" и Бесланом", — сказано в тексте заявления.