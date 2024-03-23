Ветераны "Альфы" поставили теракт в "Крокусе" в один ряд с "Норд-Остом" и Бесланом
По своим масштабам произошедший в "Крокус сити холле" теракт можно сопоставить с "Норд-Остом", Бесланом и нападением на Будённовск. Об этом заявили в Совете международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".
"После трагедии в "Крокус сити холле" мы проснулись в другой стране. По своим масштабам и резонансу произошедшее ставит его в один ряд с Будённовском, "Норд-Остом" и Бесланом", — сказано в тексте заявления.
Ветераны "Альфы" отметили, что раньше при совершении терактов их участники и организаторы выдвигали ряд требований, однако теперь они преследуют лишь цели по запугиванию и убийству мирного населения.
22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал "Крокус сити холл" и открыла огонь по мирным людям, собравшимся на концерте группы "Пикник". Посетители в спешке начали эвакуацию из места теракта. Число жертв террористической атаки выросло до 93 человек, а количество пострадавших и раненых составило уже более 120. Среди погибших есть трое детей.
Life.ru