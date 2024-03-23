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23 марта, 09:09
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ФСБ раскрыла план террористов из "Крокуса" и их украинские контакты

ФСБ: Террористы из "Крокуса" имели контакты на украинской стороне

"Рено", на котором террористы могли бежать из "Крокуса". Фото © SHOT

"Рено", на котором террористы могли бежать из "Крокуса". Фото © SHOT

Боевики, устроившие теракт в "Крокус сити холле", планировали пересечь российско-украинскую границу и встретиться там с подельниками. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Расследование теракта продолжается", — рассказали в ЦОС.

Также уточняется, что у террористов был примерный квадрат в лесу, где они хотели скрыться. Там их должны были встретить подельники. Однако российские спецслужбы не дали им доехать до пункта отхода, открыв огонь по машине.

СК допрашивает террористов из "Крокуса", задержанных после погони со стрельбой по пути на Украину
СК допрашивает террористов из "Крокуса", задержанных после погони со стрельбой по пути на Украину

Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") перед концертом группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибло 93 человека, ещё более 120 пострадали. Среди жертв трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сообщалось, что автомобиль "Рено-Симбол", на котором боевики хотели скрыться в Брянской области, сотрудники спецслужб изрешетили пулями.

Александра Мышляева
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