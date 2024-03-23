ФСБ раскрыла план террористов из "Крокуса" и их украинские контакты

Боевики, устроившие теракт в "Крокус сити холле", планировали пересечь российско-украинскую границу и встретиться там с подельниками. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Также уточняется, что у террористов был примерный квадрат в лесу, где они хотели скрыться. Там их должны были встретить подельники. Однако российские спецслужбы не дали им доехать до пункта отхода, открыв огонь по машине.