ФСБ раскрыла план террористов из "Крокуса" и их украинские контакты
ФСБ: Террористы из "Крокуса" имели контакты на украинской стороне
"Рено", на котором террористы могли бежать из "Крокуса". Фото © SHOT
Боевики, устроившие теракт в "Крокус сити холле", планировали пересечь российско-украинскую границу и встретиться там с подельниками. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Расследование теракта продолжается", — рассказали в ЦОС.
Также уточняется, что у террористов был примерный квадрат в лесу, где они хотели скрыться. Там их должны были встретить подельники. Однако российские спецслужбы не дали им доехать до пункта отхода, открыв огонь по машине.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") перед концертом группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибло 93 человека, ещё более 120 пострадали. Среди жертв трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сообщалось, что автомобиль "Рено-Симбол", на котором боевики хотели скрыться в Брянской области, сотрудники спецслужб изрешетили пулями.