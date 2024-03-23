При разборе завалов в "Крокусе" нашли сразу 12 тел — погибших уже 115
Число погибших во время теракта в "Крокусе" увеличилось до 115 человек
При разборе завалов на месте теракта в концертном зале "Крокус сити холл" обнаружили ещё погибших. Количество жертв увеличилось с 93 до 115 человек, сообщили в СК РФ.
"На месте теракта в концертном зале "Крокус сити холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены ещё тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов зашла внутрь здания "Крокуса", где вот-вот должно было начаться выступление группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь по посетителям, облили бензином кресла в зрительном зале и подожгли их, спровоцировав пожар в здании. В числе прочих были убиты трое детей. Глава ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту России Путину о том, что 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них и четверо стрелков. А Социальный фонд РФ уже запустил горячую линию для обращений, связанных с выплатами пострадавшим и родным убитых в кровавом нападении на Crocus City Hall.
Life.ru