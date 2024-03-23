Семьям погибших при теракте в "Крокусе" выплатят по 3 млн компенсации
Москва и Подмосковье выплатят компенсации пострадавшим в атаке на "Крокус"
Москва окажет помощь пострадавшим от рук террористов в красногорском "Крокус сити холле" (Crocus City Hall). Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус сити холле". Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до трёх миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмëм на себя организацию похорон погибших", — говорится в посте градоначальника.
Об этом также заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он объявил, что семьи погибших и пострадавших получат выплаты. Кроме того, всем жителям Московской области, которые потеряли близких в результате теракта, окажут помощь с похоронами.
"Вместе с Правительством Москвы приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокусе". По 3 млн рублей близким погибших. По 1 млн рублей пострадавшим, которые находятся в стационаре. По 500 тыс. рублей пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно. Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии", — сказано в публикации Воробьёва.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов зашла внутрь здания "Крокуса", где вот-вот должно было начаться выступление группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь по посетителям, облили бензином кресла в зрительском зале и подожгли их, спровоцировав пожар в здании. В числе прочих были убиты трое детей. Глава ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту России Путину о том, что 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них и четверо стрелков. А социальный фонд РФ уже запустил горячую линию для обращений, связанных с выплатами пострадавшим и родным убитых в кровавом нападении на Crocus City Hall.
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