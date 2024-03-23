Семьям погибших при теракте в "Крокусе" выплатят по 3 млн компенсации

Москва окажет помощь пострадавшим от рук террористов в красногорском "Крокус сити холле" (Crocus City Hall). Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус сити холле". Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до трёх миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмëм на себя организацию похорон погибших", — говорится в посте градоначальника.

Об этом также заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он объявил, что семьи погибших и пострадавших получат выплаты. Кроме того, всем жителям Московской области, которые потеряли близких в результате теракта, окажут помощь с похоронами.