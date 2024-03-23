Минздрав Подмосковья опубликовал первый список погибших в "Крокусе" из 37 человек
Минздрав Московской области опубликовал первый список погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле". В нём значатся 37 человек.
"Если вы увидели в списках погибших в "Крокусе" своего родственника или знакомого, позвоните, пожалуйста, на горячую линию 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30", — добавили в пресс-службе.
Напомним, страшный теракт в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта: группа вооружённых террористов ворвалась в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыла огонь. Далее боевики подожгли здание, у него начала рушиться крыша. По последним данным Минздрава Московской области, погибло 93 человека, ранее также сообщалось о более чем 120 пострадавших. А на Брянщине уже задержали четверых террористов.
Life.ru