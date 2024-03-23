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23 марта, 08:29

Минздрав Подмосковья опубликовал первый список погибших в "Крокусе" из 37 человек

Минздрав Московской области опубликовал первый список погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле". В нём значатся 37 человек.

"Если вы увидели в списках погибших в "Крокусе" своего родственника или знакомого, позвоните, пожалуйста, на горячую линию 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30", — добавили в пресс-службе.

Список погибших при теракте в подмосковном "Крокусе". Фото © mz.mosreg.ru

Список погибших при теракте в подмосковном "Крокусе". Фото © mz.mosreg.ru

Список погибших при теракте в подмосковном "Крокусе". Фото © mz.mosreg.ru

Список погибших при теракте в подмосковном "Крокусе". Фото © mz.mosreg.ru

Террористы были внутри 18 минут: Life.ru публикует хронологию ужасных событий в "Крокусе"
Террористы были внутри 18 минут: Life.ru публикует хронологию ужасных событий в "Крокусе"

Напомним, страшный теракт в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта: группа вооружённых террористов ворвалась в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыла огонь. Далее боевики подожгли здание, у него начала рушиться крыша. По последним данным Минздрава Московской области, погибло 93 человека, ранее также сообщалось о более чем 120 пострадавших. А на Брянщине уже задержали четверых террористов.

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Life.ru

Матвей Константинов
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