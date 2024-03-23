Запущена горячая линия по выплатам раненым и семьям жертв теракта в "Крокусе"

Социальный фонд России запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям жертв кровавого теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. С любым вопросом по оформлению выплат можно обратиться по номеру: +7 (495) 304-43-41.

"В фонде организована рабочая группа по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших в "Крокус сити холле". Для выплаты пособия на погребение следует обратиться с заявлением на портал госуслуг или в любую клиентскую службу Соцфонда", — уточнили в пресс-службе фонда.