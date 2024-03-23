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23 марта, 08:31

Запущена горячая линия по выплатам раненым и семьям жертв теракта в "Крокусе"

Обстановка у "Крокуса" после теракта. Фото © Life.ru

Обстановка у "Крокуса" после теракта. Фото © Life.ru

Социальный фонд России запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям жертв кровавого теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. С любым вопросом по оформлению выплат можно обратиться по номеру: +7 (495) 304-43-41.

"В фонде организована рабочая группа по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших в "Крокус сити холле". Для выплаты пособия на погребение следует обратиться с заявлением на портал госуслуг или в любую клиентскую службу Соцфонда", — уточнили в пресс-службе фонда.

Число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 93
Число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 93

Там пояснили также, что для выплаты средств пенсионных накоплений при их наличии также необходимо обратиться в любую клиентскую службу фонда или негосударственный пенсионный фонд, в котором они инвестируются. Звонки по номеру +7 (495) 304-43-41 будут принимать круглосуточно.

Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. До этого сообщалось, что погибло 83 человека, ещё более 120 пострадало. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе".

Андрей Бражников
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