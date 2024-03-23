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23 марта, 10:48
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Террорист из "Крокуса" раскрыл на допросе награду от куратора за убийство 115 человек

Один из задержанных заявил, что за теракт в "Крокусе" ему обещали 500 тысяч рублей

Один из задержанных в Брянской области по делу о теракте в подмосковном "Крокусе" на допросе заявил, что стрелял в людей за деньги. Он рассказал, что "кураторы" из Telegram пообещали ему за это 500 тысяч рублей и дали авансом половину суммы.

"Застрелил за деньги!" — сказал преступник, который весь трясся от страха, отвечая на вопрос, что он делал вчера в "Крокусе".

По данным телеграм-канала SHOT, кураторы предоставили террористам оружие и готовили их на протяжении месяца. После расстрела людей, по всей видимости, они должны были скрыться на территории Украины. Имён кураторов, говорит задержанный, якобы не знает.

В "Крокусе" погибла молодая семья из Кирова, приехавшая в Москву за давней мечтой
В "Крокусе" погибла молодая семья из Кирова, приехавшая в Москву за давней мечтой

Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник". Там головорезы открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Число жертв теракта уже достигло 115, ещё более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых были четверо террористов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Сейчас сотрудники СК проводят допрос подозреваемых.

Обложка ©

TACC / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова
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