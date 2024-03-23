Террорист из "Крокуса" раскрыл на допросе награду от куратора за убийство 115 человек
Один из задержанных заявил, что за теракт в "Крокусе" ему обещали 500 тысяч рублей
Один из задержанных в Брянской области по делу о теракте в подмосковном "Крокусе" на допросе заявил, что стрелял в людей за деньги. Он рассказал, что "кураторы" из Telegram пообещали ему за это 500 тысяч рублей и дали авансом половину суммы.
"Застрелил за деньги!" — сказал преступник, который весь трясся от страха, отвечая на вопрос, что он делал вчера в "Крокусе".
По данным телеграм-канала SHOT, кураторы предоставили террористам оружие и готовили их на протяжении месяца. После расстрела людей, по всей видимости, они должны были скрыться на территории Украины. Имён кураторов, говорит задержанный, якобы не знает.
Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник". Там головорезы открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Число жертв теракта уже достигло 115, ещё более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых были четверо террористов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Сейчас сотрудники СК проводят допрос подозреваемых.
TACC / Вячеслав Прокофьев