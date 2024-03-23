Террорист из "Крокуса" раскрыл на допросе награду от куратора за убийство 115 человек

Один из задержанных в Брянской области по делу о теракте в подмосковном "Крокусе" на допросе заявил, что стрелял в людей за деньги. Он рассказал, что "кураторы" из Telegram пообещали ему за это 500 тысяч рублей и дали авансом половину суммы.

"Застрелил за деньги!" — сказал преступник, который весь трясся от страха, отвечая на вопрос, что он делал вчера в "Крокусе".