Регион

Уведомления отключены

23 марта, 10:18

В "Крокусе" погибла молодая семья из Кирова, приехавшая в Москву за давней мечтой

SHOT: При теракте в "Крокусе" погибла молодая супружеская пара из Кирова

Ирина и Павел, погибшие при теракте в "Крокусе". Обложка © Telegram / SHOT

Ирина и Павел, погибшие при теракте в "Крокусе". Обложка © Telegram / SHOT

Молодая семья из Кирова стала жертвой теракта в подмосковном "Крокусе". Как узнал SHOT, супруги Павел и Ирина отправились в Москву, чтобы осуществить свою давнюю мечту — посетить концерт группы "Пикник", билеты на который им подарили друзья.

По данным телеграм-канала, Павел в скором времени должен был отпраздновать 35-летний юбилей. Он и его супруга были в восторге от возможности приехать в столицу и отметить этот важный праздник. Перед началом концерта парочка созвонилась с близкими, чтобы поделиться трепетным ожиданием предстоящего мероприятия. Однако вместо этого террористы устроили настоящий ад. Когда родственники супругов стали беспокоиться о том, что не могут с ними связаться, им стало известно, что тела молодой пары уже в морге. Известно, что Ирина увлекалась фотографией, а Павел занимался сборкой мебели.

"Нас спас ангел!": Неизвестный герой в полной темноте вывел толпу людей из "Крокуса" при теракте
"Нас спас ангел!": Неизвестный герой в полной темноте вывел толпу людей из "Крокуса" при теракте

Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник". Там головорезы открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Число жертв теракта уже достигло 115, ещё более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых были четверо террористов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Сейчас сотрудники СК проводят допрос подозреваемых.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров