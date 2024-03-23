В "Крокусе" погибла молодая семья из Кирова, приехавшая в Москву за давней мечтой
SHOT: При теракте в "Крокусе" погибла молодая супружеская пара из Кирова
Ирина и Павел, погибшие при теракте в "Крокусе". Обложка © Telegram / SHOT
Молодая семья из Кирова стала жертвой теракта в подмосковном "Крокусе". Как узнал SHOT, супруги Павел и Ирина отправились в Москву, чтобы осуществить свою давнюю мечту — посетить концерт группы "Пикник", билеты на который им подарили друзья.
По данным телеграм-канала, Павел в скором времени должен был отпраздновать 35-летний юбилей. Он и его супруга были в восторге от возможности приехать в столицу и отметить этот важный праздник. Перед началом концерта парочка созвонилась с близкими, чтобы поделиться трепетным ожиданием предстоящего мероприятия. Однако вместо этого террористы устроили настоящий ад. Когда родственники супругов стали беспокоиться о том, что не могут с ними связаться, им стало известно, что тела молодой пары уже в морге. Известно, что Ирина увлекалась фотографией, а Павел занимался сборкой мебели.
Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник". Там головорезы открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Число жертв теракта уже достигло 115, ещё более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых были четверо террористов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Сейчас сотрудники СК проводят допрос подозреваемых.