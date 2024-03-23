В "Крокусе" погибла молодая семья из Кирова, приехавшая в Москву за давней мечтой

Молодая семья из Кирова стала жертвой теракта в подмосковном "Крокусе". Как узнал SHOT , супруги Павел и Ирина отправились в Москву, чтобы осуществить свою давнюю мечту — посетить концерт группы "Пикник", билеты на который им подарили друзья.

По данным телеграм-канала, Павел в скором времени должен был отпраздновать 35-летний юбилей. Он и его супруга были в восторге от возможности приехать в столицу и отметить этот важный праздник. Перед началом концерта парочка созвонилась с близкими, чтобы поделиться трепетным ожиданием предстоящего мероприятия. Однако вместо этого террористы устроили настоящий ад. Когда родственники супругов стали беспокоиться о том, что не могут с ними связаться, им стало известно, что тела молодой пары уже в морге. Известно, что Ирина увлекалась фотографией, а Павел занимался сборкой мебели.