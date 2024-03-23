Регион

Уведомления отключены

23 марта, 10:05
3319

"Нас спас ангел!": Неизвестный герой в полной темноте вывел толпу людей из "Крокуса" при теракте

Парень в полной темноте вывел толпу людей из "Крокуса" во время стрельбы

Пришедшая со своей подругой на концерт группы "Пикник" девушка Екатерина поделилась событиями, произошедшими с ней во время стрельбы в "Крокус сити холле". Её рассказ опубликовал телеграм-канал SHOT.

Девушка рассказала, как ей удалось выбраться из здания "Крокус сити холла". Видео © Telegram / SHOT

"Я была уверена, что не выйду. Перевела все деньги маме, чтобы ей было на что содержать моих детей. А потом нас вывел ангел — парень вёл нас в полной темноте, мы только за его свитер держались", рассказала очевидица.

Сначала Екатерина со своей подругой спряталась в туалете для инвалидов, но, когда помещение заполнилось дымом, им пришлось перебежать в большой туалет. Там они умылись и намочили одежду, однако вскоре девушке стало тяжело дышать, и она решила, что выйти наружу уже не удастся. Екатерина перечислила все свои деньги на счёт матери, чтобы та заботилась о её детях.

Их спас неизвестный парень, который сумел найти выход на улицу в кромешной тьме. Таким образом группа людей вместе с Екатериной и её подругой оказалась на улице. Всю ночь девушки провели в кислородных масках под капельницами. Сейчас им ничего не угрожает.

"Наши мысли с семьями погибших": Шольц осудил ужасный теракт в "Крокусе"
"Наши мысли с семьями погибших": Шольц осудил ужасный теракт в "Крокусе"

Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник". Там головорезы открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Число жертв теракта уже достигло 115, ещё более 120 пострадали. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых были четверо террористов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Сейчас сотрудники СК проводят допрос подозреваемых.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров