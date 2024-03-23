"Нас спас ангел!": Неизвестный герой в полной темноте вывел толпу людей из "Крокуса" при теракте

Пришедшая со своей подругой на концерт группы "Пикник" девушка Екатерина поделилась событиями, произошедшими с ней во время стрельбы в "Крокус сити холле". Её рассказ опубликовал телеграм-канал SHOT.

Девушка рассказала, как ей удалось выбраться из здания "Крокус сити холла". Видео © Telegram / SHOT

"Я была уверена, что не выйду. Перевела все деньги маме, чтобы ей было на что содержать моих детей. А потом нас вывел ангел — парень вёл нас в полной темноте, мы только за его свитер держались", — рассказала очевидица.

Сначала Екатерина со своей подругой спряталась в туалете для инвалидов, но, когда помещение заполнилось дымом, им пришлось перебежать в большой туалет. Там они умылись и намочили одежду, однако вскоре девушке стало тяжело дышать, и она решила, что выйти наружу уже не удастся. Екатерина перечислила все свои деньги на счёт матери, чтобы та заботилась о её детях.