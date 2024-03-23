"Нас спас ангел!": Неизвестный герой в полной темноте вывел толпу людей из "Крокуса" при теракте
Парень в полной темноте вывел толпу людей из "Крокуса" во время стрельбы
Пришедшая со своей подругой на концерт группы "Пикник" девушка Екатерина поделилась событиями, произошедшими с ней во время стрельбы в "Крокус сити холле". Её рассказ опубликовал телеграм-канал SHOT.
Девушка рассказала, как ей удалось выбраться из здания "Крокус сити холла". Видео © Telegram / SHOT
"Я была уверена, что не выйду. Перевела все деньги маме, чтобы ей было на что содержать моих детей. А потом нас вывел ангел — парень вёл нас в полной темноте, мы только за его свитер держались", — рассказала очевидица.
Сначала Екатерина со своей подругой спряталась в туалете для инвалидов, но, когда помещение заполнилось дымом, им пришлось перебежать в большой туалет. Там они умылись и намочили одежду, однако вскоре девушке стало тяжело дышать, и она решила, что выйти наружу уже не удастся. Екатерина перечислила все свои деньги на счёт матери, чтобы та заботилась о её детях.
Их спас неизвестный парень, который сумел найти выход на улицу в кромешной тьме. Таким образом группа людей вместе с Екатериной и её подругой оказалась на улице. Всю ночь девушки провели в кислородных масках под капельницами. Сейчас им ничего не угрожает.
Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник". Там головорезы открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Число жертв теракта уже достигло 115, ещё более 120 пострадали. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых были четверо террористов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Сейчас сотрудники СК проводят допрос подозреваемых.
Life.ru