"Наши мысли с семьями погибших": Шольц осудил ужасный теракт в "Крокусе"
Шольц заявил, что Германия осуждает теракт в "Крокусе"
Германия осуждает теракт, произошедший накануне в подмосковном "Крокус сити холле", где погибло более 90 человек. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также выразил соболезнования семьям жертв террористического нападения.
"Мы осуждаем ужасное террористическое нападение на невинных посетителей концерта в Москве. Наши мысли с семьями погибших и всеми пострадавшими", — написал немецкий канцлер в соцсети Х.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибли 93 человека, ещё более 120 пострадали. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают.
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