Захарова разнесла версию о следе ИГИЛ* в атаке на "Крокус" после побега убийц на Украину
Захарова раскритиковала попытки США увязать теракт в "Крокусе" с ИГИЛ*
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разнесла версию о следе ИГИЛ* в теракте в подмосковном "Крокус сити холле", которую пытаются продвигать в США и на Украине. Дипломат призвала не дать Вашингтону забыть, как их "информационно-политическая среда увязала" кровавую атаку с запрещённой террористической организацией.
"Теперь мы знаем, в какой стране эти кровавые ублюдки планировали скрыться от преследования — Украина. Та самая страна, которая руками западных либеральных режимов десять лет превращалась в центр распространения терроризма в Европе, опередив в экстремистском угаре даже Косово", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов зашла внутрь здания "Крокуса", где вот-вот должно было начаться выступление группы "Пикник". Там головорезы открыли огонь по людям, сидящим в зале, и устроили поджог. При разборе завалов было обнаружено уже 12 тел. Таким образом, число погибших увеличилось до 115. Глава ФСБ доложил Владимиру Путину об успешном задержании 11 человек, четверо из которых причастны к теракту в "Крокус сити холле". Социальный фонд РФ уже запустил горячую линию для обращений, связанных с выплатами пострадавшим и родным убитых во время кровожадного нападения на Crocus City Hall.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
Telegram / Мария Захарова