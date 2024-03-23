Захарова разнесла версию о следе ИГИЛ* в атаке на "Крокус" после побега убийц на Украину

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разнесла версию о следе ИГИЛ* в теракте в подмосковном "Крокус сити холле", которую пытаются продвигать в США и на Украине. Дипломат призвала не дать Вашингтону забыть, как их "информационно-политическая среда увязала" кровавую атаку с запрещённой террористической организацией.

"Теперь мы знаем, в какой стране эти кровавые ублюдки планировали скрыться от преследования — Украина. Та самая страна, которая руками западных либеральных режимов десять лет превращалась в центр распространения терроризма в Европе, опередив в экстремистском угаре даже Косово", — написала Захарова в своём телеграм-канале.