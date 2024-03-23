Скорбящие утопили забор у "Крокуса" в цветах и игрушках в память о 115 жертвах теракта
Москвичи несут цветы к "Крокусу", где жертвами теракта стали уже 115 человек
Москвичи несут цветы к "Крокусу". Видео © Life.ru
Неравнодушные граждане приносят цветы и зажигают траурные свечи возле подмосковного "Крокуса сити холл", где накануне в результате теракта погибли более 100 человек. Life.ru публикует кадры с места импровизированного мемориала.
Москвичи несут цветы к "Крокусу". Видео © Life.ru
Среди жертв трагедии есть дети, поэтому многие приходят к "Крокусу" с плюшевыми игрушками, оставляя их у ограждения здания в память о погибших.
Напомним, 22 марта террористы устроили стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибли 115 человек, ещё более 120 пострадали. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников отчитался о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают. По данным ФСБ, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в ста километрах от границы.