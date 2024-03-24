Белый дом осудил теракт в "Крокус сити холле", обвинив ИГИЛ*

Соединённые Штаты решительно осуждают действия террористов в концертном зале "Крокус сити холл" и соболезнуют близким погибших и пострадавшим от действий общего врага — ИГИЛ*. Об этом сообщается в распространённом заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования тем, кто потерял любимых, и тем, кто был ранен или пострадал во время этих немыслимых атак на невинное гражданское население. ИГИЛ* является общим террористическим врагом, и ему нужно везде нанести поражение", — отметила представитель администрации Байдена.

Ранее Белый дом назвал стрельбу в "Крокусе" ужасным нападением. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби напомнил о предупреждении Госдепартамента о возможных атаках в российской столице и призывах к находящимся в нашей стране гражданам США не посещать массовые мероприятия.