Белый дом осудил теракт в "Крокус сити холле", обвинив ИГИЛ*
Соединённые Штаты решительно осуждают действия террористов в концертном зале "Крокус сити холл" и соболезнуют близким погибших и пострадавшим от действий общего врага — ИГИЛ*. Об этом сообщается в распространённом заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования тем, кто потерял любимых, и тем, кто был ранен или пострадал во время этих немыслимых атак на невинное гражданское население. ИГИЛ* является общим террористическим врагом, и ему нужно везде нанести поражение", — отметила представитель администрации Байдена.
Ранее Белый дом назвал стрельбу в "Крокусе" ужасным нападением. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби напомнил о предупреждении Госдепартамента о возможных атаках в российской столице и призывах к находящимся в нашей стране гражданам США не посещать массовые мероприятия.
Кстати, уже несколько мировых лидеров заговорили о причастности ИГИЛ* к жуткому теракту. В их числе, например, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако в МИД России в пух и прах разнесли версию о следе ИГ* в произошедшем в подмосковном "Крокус сити холле".
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
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