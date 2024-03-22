В Белом доме отреагировали на стрельбу в "Крокусе"

В администрации США назвали произошедшую сегодня стрельбу в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") ужасным нападением. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Звуки стрельбы в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник". Видео © Telegram / SHOT

"Мы стараемся получить больше информации. Эти кадры просто ужасны. На них тяжело смотреть, и наши мысли, конечно же, с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой", — отметил он в ходе брифинга для журналистов.