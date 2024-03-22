В Белом доме отреагировали на стрельбу в "Крокусе"
Белый дом США: Стрельба в Crocus City Hall является ужасным нападением
В администрации США назвали произошедшую сегодня стрельбу в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") ужасным нападением. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Звуки стрельбы в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник". Видео © Telegram / SHOT
"Мы стараемся получить больше информации. Эти кадры просто ужасны. На них тяжело смотреть, и наши мысли, конечно же, с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой", — отметил он в ходе брифинга для журналистов.
В Белом доме выразили соболезнования жертвам нападения. При этом Кирби напомнил о предупреждении Госдепартамента о возможных атаках в российской столице и призывах к находящимся в нашей стране гражданам США не посещать массовые мероприятия.
Напомним, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Предварительно, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, а затем устроили пожар. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. ФСБ выпустила заявление по стрельбе.
Life.ru