Макрон спустя почти сутки осудил теракт в "Крокусе", связав его с ИГИЛ*
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эмманюэль Макрон от имени своей страны осудил теракт в красногорском "Крокус сити холле", выразив солидарность со всем народом России и непосредственно пострадавшими в результате атаки людьми, а ещё упомянул якобы взявшее на себя ответственность за трагедию движение ИГИЛ*, хотя его причастность была опровергнута ещё ночью. Об этом сказано в публикации в его социальных сетях.
"Франция решительно осуждает террористический акт, ответственность за который взял на себя ИГИЛ*, в Москве. Мы выражаем солидарность с семьями жертв, пострадавшими и российским народом", — говорится в посте Макрона.
Стоит отметить, что с момента атаки до публикации Макрона прошли почти сутки. Кроме того, ещё сегодня ночью стало известно о том, что заявление ИГИЛ* о причастности к происшествию не публиковалось на официальном канале террористической организации и сделано по образцу, который не использовался движением несколько лет, но французский лидер по какой-то причине этого не учёл.
Напомним, 22 марта группа из нескольких вооружённых террористов ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), прошла в зрительный зал, стреляя во всех на своём пути, открыла огонь по сидевшим внутри зрителям, а после этого злоумышленники подожгли помещение изнутри с помощью бензина. Руководитель ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых были четверо террористов, причастных к атаке. Сотрудники СК допросили подозреваемых, один заявил, что ему предложили награду в 500 тысяч рублей за массовое убийство, а его сообщник рассказал, что террористическую операцию вели анонимные кураторы из "Телеграма". Сейчас известно о 143 подтверждённых жертвах, а ещё более 120 пострадали.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.