Макрон спустя почти сутки осудил теракт в "Крокусе", связав его с ИГИЛ*

Президент Франции Эмманюэль Макрон от имени своей страны осудил теракт в красногорском "Крокус сити холле", выразив солидарность со всем народом России и непосредственно пострадавшими в результате атаки людьми, а ещё упомянул якобы взявшее на себя ответственность за трагедию движение ИГИЛ*, хотя его причастность была опровергнута ещё ночью. Об этом сказано в публикации в его социальных сетях.

"Франция решительно осуждает террористический акт, ответственность за который взял на себя ИГИЛ*, в Москве. Мы выражаем солидарность с семьями жертв, пострадавшими и российским народом", — говорится в посте Макрона.

Стоит отметить, что с момента атаки до публикации Макрона прошли почти сутки. Кроме того, ещё сегодня ночью стало известно о том, что заявление ИГИЛ* о причастности к происшествию не публиковалось на официальном канале террористической организации и сделано по образцу, который не использовался движением несколько лет, но французский лидер по какой-то причине этого не учёл.