Путин увидел почерк нацистов у террористов из "Крокуса": Хладнокровно шли убивать
Путин: РФ столкнулась с массовым убийством, сравнимым со зверствами нацистов
Обращение президента РФ Владимира Путина после теракта. Обложка © Life.ru
Террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле" по своей жестокости напоминает зверства нацистов на оккупированных территориях, всё было цинично и хладнокровно спланировано. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в своём телеобращении в связи с трагедией, унёсшей жизнь более 140 человек.
Обращение президента РФ Владимира Путина после теракта. Видео © Life.ru
"Мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях", — отметил глава государства.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 143 человека, более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них четверо террористов пытались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину преступников задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы. Один из задержанных признался, что пошёл на преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети.