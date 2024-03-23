Путин увидел почерк нацистов у террористов из "Крокуса": Хладнокровно шли убивать

Террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле" по своей жестокости напоминает зверства нацистов на оккупированных территориях, всё было цинично и хладнокровно спланировано. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в своём телеобращении в связи с трагедией, унёсшей жизнь более 140 человек.