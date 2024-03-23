Путин обещал кару каждому, кто стоит за спиной террористов из "Крокуса"
Президент РФ Владимир Путин. © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин заверил, что будут установлены все, кто стоял за спиной непосредственных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус сити холле", наказание понесут все виновные.
Обращение президента РФ Владимира Путина в связи с терактом в "Крокус сити холл". Видео © Life.ru
"Все исполнители, организаторы этого преступления понесут справедливое наказание. Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил этот удар по России", — заявил глава государства.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 143 человека, более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". По данным следствия, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы. Один из задержанных признался, что пошёл на преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети.