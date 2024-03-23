Путин обещал кару каждому, кто стоит за спиной террористов из "Крокуса"

Президент РФ Владимир Путин заверил, что будут установлены все, кто стоял за спиной непосредственных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус сити холле", наказание понесут все виновные.

Обращение президента РФ Владимира Путина в связи с терактом в "Крокус сити холл". Видео © Life.ru

"Все исполнители, организаторы этого преступления понесут справедливое наказание. Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил этот удар по России", — заявил глава государства.