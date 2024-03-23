Путин после теракта в "Крокусе" выразил благодарность врачам, пожарным и спасателям

Президент Владимир Путин выразил глубокую благодарность медикам, сотрудникам спецподразделений, спасателям и пожарным, которые работали на месте теракта в "Крокус сити холле", унёсшего, по последним данным, жизни 143 человек. По словам российского лидера, их профессионализм и самоотверженный труд помог избежать ещё большего количества жертв.