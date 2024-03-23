Путин после теракта в "Крокусе" выразил благодарность врачам, пожарным и спасателям
Президент Владимир Путин выразил глубокую благодарность медикам, сотрудникам спецподразделений, спасателям и пожарным, которые работали на месте теракта в "Крокус сити холле", унёсшего, по последним данным, жизни 143 человек. По словам российского лидера, их профессионализм и самоотверженный труд помог избежать ещё большего количества жертв.
Обращение президента РФ Владимира Путина в связи с терактом в "Крокус сити холл". Видео © Life.ru
"Особые слова благодарности врачам санавиации, бойцам спецподразделений, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизнь людей, избежать ещё больших потерь", — отметил Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов зашла внутрь здания "Крокуса", где вот-вот должно было начаться выступление группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь по посетителям, облили бензином кресла в зрительном зале и подожгли их, спровоцировав пожар. По последним данным, уже задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков накрыли недалеко от границы с Украиной, куда они, по предварительным данным, пытались бежать.
ТАСС / Михаил Метцель