Ещё один террорист из "Крокуса" выдал на допросе версию с "анонимным куратором" в Telegram
Второй задержанный террорист тоже выдал на допросе версию с анонимным куратором из "Телеграма". Обложка © SHOT
В Сети появились кадры допроса ещё одного террориста, причастного к расстрелу посетителей "Крокус сити холла" вечером 22 марта. Этот преступник по-русски не говорит и изъясняется с помощью переводчика. По данным SHOT, он успел поведать, что после приезда в Россию никак не мог устроиться на работу, жил в хостеле с другими мигрантами, а потом в "Телеграме" ему написал некий куратор и предложил убить людей за деньги.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должна была дать концерт группа "Пикник", и начала стрельбу. Количество погибших после разбора завалов увеличилось до 115, а число пострадавших превышает 120 человек. Машину, на которой террористы планировали скрыться, задержали в Брянской области. СК ведёт допрос мерзавцев, причастных к массовому убийству людей.