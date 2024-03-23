Ещё один террорист из "Крокуса" выдал на допросе версию с "анонимным куратором" в Telegram

В Сети появились кадры допроса ещё одного террориста, причастного к расстрелу посетителей "Крокус сити холла" вечером 22 марта. Этот преступник по-русски не говорит и изъясняется с помощью переводчика. По данным SHOT, он успел поведать, что после приезда в Россию никак не мог устроиться на работу, жил в хостеле с другими мигрантами, а потом в "Телеграме" ему написал некий куратор и предложил убить людей за деньги.