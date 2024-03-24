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24 марта, 05:13

Германия присоединилась к версии Запада о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"

Глава МВД Германии Фезер напомнила об опасности ИГИЛ* после теракта в "Крокусе"

Глава МВД Германии Нэнси Фезер. Обложка © X / Nancy Faeser

Глава МВД Германии Нэнси Фезер. Обложка © X / Nancy Faeser

Расстрел мирных граждан в пригороде Москвы — дело рук террористов ИГИЛ*, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. На эту версию указывают все имеющиеся факты, поделилась она в интервью Süddeutschen Zeitung.

По словам главы МИД, в прицеле боевиков может оказаться и ФРГ. Сейчас наибольшая исламистская угроза для республики исходит именно от ИГИЛ*. Только на этой неделе в Германии арестовали двух членов преступного движения, напомнила министр.

"Опасность исламистского терроризма остаётся острой", — призналась Фезер.

Запад продолжает активно продвигать нарратив о причастности ИГИЛ* к трагедии в "Крокус сити холле". В пользу такой версии уже высказались Соединённые Штаты, Франция, Еврокомиссия и НАТО. Однако МИД России не считает это утверждение верным, так как связывает попытку бегства боевиков на Украину с виной Киева в произошедшем.

В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в "Крокус сити холле"
В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в "Крокус сити холле"

А тем временем число пострадавших при теракте в концертном зале возросло до 152. Жертвами же массового убийства стали 133 человека. В настоящее время следователи проводят допрос задержанных боевиков. Один из них признался, что пошёл на преступление ради полумиллиона рублей.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Илья Пушкарев
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