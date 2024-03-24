Германия присоединилась к версии Запада о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"

Расстрел мирных граждан в пригороде Москвы — дело рук террористов ИГИЛ*, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. На эту версию указывают все имеющиеся факты, поделилась она в интервью Süddeutschen Zeitung.

По словам главы МИД, в прицеле боевиков может оказаться и ФРГ. Сейчас наибольшая исламистская угроза для республики исходит именно от ИГИЛ*. Только на этой неделе в Германии арестовали двух членов преступного движения, напомнила министр.