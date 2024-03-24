Количество пострадавших при теракте в "Крокусе" увеличилось до 152
Разбор завалов на месте теракта в "Крокусе". Обложка © Telegram / МЧС России
В МЧС России обновили информацию о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле", который произошёл вечером 22 марта. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 152. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе восемь детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей)", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, накануне вечером глава Московской области Андрей Воробьёв сообщал о завершении спасательной операции в "Крокусе". По его данным, под завалами были найдены тела 133 человек, из которых удалось идентифицировать личности лишь 50 погибших. При этом поисковая операция всё ещё продолжается. Известно, что сотрудники МЧС за сутки разобрали уже более 90 кубометров завалов.