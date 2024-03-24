Количество пострадавших при теракте в "Крокусе" увеличилось до 152

В МЧС России обновили информацию о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле", который произошёл вечером 22 марта. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 152. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе восемь детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей)", — говорится в опубликованном сообщении.