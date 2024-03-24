Регион

Уведомления отключены

24 марта, 03:07

"Попрощались с жизнью": Выживший в "Крокусе" Светлаков раскрыл леденящие душу подробности теракта

Светлаков оказался забаррикадирован во время теракта в "Крокус сити холле"

Выживший во время теракта 22 марта актёр Сергей Светлаков поделился подробностями своего спасения. Звезда комедий признался, что в один момент он даже попрощался с жизнью, ожидая гибели от рук вооружённых боевиков. Откровения артиста опубликовала Ксения Собчак.

По словам Светлакова, стрельба застала его в самом зале, эвакуироваться из которого пришлось по узкому коридору. Как только все покинули ложи, администратор закрыл двери на ключ, ожидая преследования. Для надёжности актёр вместе с другими посетителями принялся возводить баррикады из стульев и диванов.

"Тут был, наверное, самый страшный момент: звуки стрельбы затихли, и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход", — поделился артист.

Однако возможность прятаться внутри быстро иссякла, когда из-за пожара помещение стал заполнять едкий дым. Работники "Крокуса" помогли Светлакову и остальным выйти на улицу. От места инцидента они отбежали на несколько километров, уточнил шоумен.

"Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад", — заключил актёр.

"В наш дом пришли нелюди": Как российские звёзды отреагировали на трагедию в "Крокусе"
"В наш дом пришли нелюди": Как российские звёзды отреагировали на трагедию в "Крокусе"

Жертвами террористов едва не стали российский журналист Виктор Гусев и его супруга, которые тоже посетили "Крокус" в тот роковой вечер. К счастью, им удалось спастись. Повезло 22 марта и депутату Госдумы Айдару Метшину — он покинул концертный зал за мгновение до появления внутри террористов. Сейчас парламентарий восстанавливается после увиденного.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Сергей Светлаков
  • Теракт в "Крокусе"
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров