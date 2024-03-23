Герои среди нас: Как российские звёзды отреагировали на трагедию в "Крокусе" В вихре горя и скорби после ужасающих событий в "Крокус Сити Холле" сердца звёзд и поклонников объединились в трауре. Life.ru собрал несколько комментариев, которые отражают общее состояние знаменитостей РФ. 23 марта, 10:30 В трудные для народа времена знаменитости не остались в стороне. Одни выражают сочувствие, другие предлагают помочь материально. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Александр Щербак

Трагические события оставляют глубокий след в сердцах людей, и часто мы обращаем внимание на реакции наших кумиров. Десятки российских звёзд нашли силы, чтобы выразить свои чувства и предложить помощь. Собрали несколько комментариев от наших селебрити, которые выбрали в тяжёлый для страны момент быть вместе с народом.

Сергей Лазарев

Как известные личности откликнулись на трагедию в "Крокус сити". ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Когда мир рушится вместе с новостями о трагедии, подобрать слова становится трудно. Сергей Лазарев с тяжестью на сердце объявляет об отмене своего предстоящего выступления: "Ужас! Трагедия в "Крокусе"! Бедные невинные зрители… столько погибших, "Крокус" горит… у меня не укладывается в голове происходящее". Он призывает заботиться друг о друге в эти тёмные времена.

Полина Гагарина

Сцена — место волшебства, где артисты и публика встречаются, чтобы вместе переживать чудо искусства. Но, когда концерт заканчивается, приходится возвращаться в реальный мир. "Сойдя со сцены в Самаре, — делится Полина Гагарина, — узнаю о страшной трагедии..." Певица прерывает свой график, перенося концерт, чтобы оставить место для траура и уважения к памяти погибших.

Дима Билан

Реакция российских знаменитостей на события в "Крокусе". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

Съёмочная площадка для Димы Билана внезапно превратилась в место осознания трагедии. Среди обычного рабочего процесса поступают тревожные вести, и вместо сценария — слова поддержки: "В этот момент понимаешь — случилось что-то страшное. "Крокус сити холл" — в это невозможно поверить. Мои соболезнования семьям погибших. Друзья, берегите себя и будьте осторожны!" Своим призывом к осторожности и вниманию к окружающим певец напоминает о ценности человеческой жизни.

Филипп Киркоров

Для Филиппа Киркорова "Крокус сити холл" — это не просто зал, это его дом. Певец делится своими переживаниями: "Для нас, для артистов, "Крокус сити холл", концертный зал им. Муслима Магомаева — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас". Он называет произошедшее чудовищным актом террора и выражает глубокие соболезнования пострадавшим.

SHAMAN

Слова поддержки от артистов после теракта в Москве. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Время трагедий — это также время для объединения. SHAMAN не остаётся в стороне и предлагает конкретную помощь: "Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии". Это мощное заявление о единстве и силе, которое выходит за рамки слов и превращается в действие.

Лолита Милявская

Певица не только скорбит по погибшим, но и делится мыслями о необходимости борьбы с ненавистью и агрессией: "Добрый зритель, работники зала... Мы все были знакомы и хотели жить вечно.⁣⁣ Погибшим в этом страшном теракте вечной памяти и покоя там, где мы ещё не были..⁣⁣. Нам, живущим и дышащим, никогда не смириться с ненавистью и агрессией. Аминь".

Милош Бикович

Звёзды реагируют на трагедию в "Крокус сити холле". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bikovic

Милош Бикович призывает к молитве и предлагает свою платформу как средство для координации помощи: "Если вы знаете, что кому-то из пострадавших нужна материальная или какая-либо помощь, пишите, пожалуйста, в комментариях. Думаю, нас, желающих помочь, здесь достаточно, чтобы проявить солидарность. И хоть как-то облегчить страдания пострадавшим". Актёр показывает пример солидарности и активного сострадания.

Рок-группа "Пикник"

Конечно, музыканты, перед чьим концертом в "Крокус сити холле" произошёл чудовищный теракт, также дали официальный комментарий по поводу вооружённого нападения. "Сегодня в "Крокус сити холле" произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить. Мы следим за новостями в ожидании официальной информации. Музыканты и менеджмент группы живы и находятся в безопасности", — говорится в телеграм-канале группы.

Авторы Сергей Трофимов