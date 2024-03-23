Депутат Метшин успел спастись из "Крокуса" за несколько минут до начала стрельбы

Депутат Госдумы Айдар Метшин рассказал, что был в "Крокус сити холле" во время теракта и успел спастись за несколько минут до того, как в зал ворвались боевики. По информации SHOT , сейчас парламентарий плохо себя чувствует, у него давление под 200.

"Спасло то, что я был практически около сцены, второй ряд. Мы эвакуировались через сцену и служебный вход, а вскоре с боковых дверей зашли террористы и стали расстреливать тех, кто оказался на нашем месте. Мы уходили через служебный вход и не знали, будут нам в спину стрелять или нет", — рассказал депутат телеграм-каналу.