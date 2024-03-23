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22 марта, 22:25

Депутат Метшин успел спастись из "Крокуса" за несколько минут до начала стрельбы

Депутат Айдар Метшин. Обложка © VK / Айдар Метшин

Депутат Айдар Метшин. Обложка © VK / Айдар Метшин

Депутат Госдумы Айдар Метшин рассказал, что был в "Крокус сити холле" во время теракта и успел спастись за несколько минут до того, как в зал ворвались боевики. По информации SHOT, сейчас парламентарий плохо себя чувствует, у него давление под 200.

"Спасло то, что я был практически около сцены, второй ряд. Мы эвакуировались через сцену и служебный вход, а вскоре с боковых дверей зашли террористы и стали расстреливать тех, кто оказался на нашем месте. Мы уходили через служебный вход и не знали, будут нам в спину стрелять или нет", — рассказал депутат телеграм-каналу.

Хинштейн: СОБР покинул здание "Крокус сити холла" из-за сильного задымления
Хинштейн: СОБР покинул здание "Крокус сити холла" из-за сильного задымления

Напомним, вечером в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого там начался пожар, стала рушиться крыша. В результате трагедии 40 человек погибло, около 150 — пострадали. Опубликован список получивших ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Александра Мышляева
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