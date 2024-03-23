Хинштейн: СОБР покинул здание "Крокус сити холла" из-за сильного задымления

"Сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание "Крокус сити холл" из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. Несмотря на пожар, спецназ полностью "отработал" подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы", — сообщил депутат в своём телеграм-канале.

Кроме того, он добавил, что Росгвардия не обнаружила взрывчатых веществ и взрывных устройств на парковках у концертного зала. Однако депутат отметил, что проверка прилегающей территории продолжается.