Хинштейн: СОБР покинул здание "Крокус сити холла" из-за сильного задымления
Подразделение Росгвардии СОБР покинуло здание красногорского "Крокус сити холла" из-за сильного задымления. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание "Крокус сити холл" из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. Несмотря на пожар, спецназ полностью "отработал" подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы", — сообщил депутат в своём телеграм-канале.
Кроме того, он добавил, что Росгвардия не обнаружила взрывчатых веществ и взрывных устройств на парковках у концертного зала. Однако депутат отметил, что проверка прилегающей территории продолжается.
"Задействованы мобильные комплексы "Аракс" и служебные собаки", — сообщил Хинштейн.
Напомним, теракт в Crocus City Hall произошёл накануне вечером перед концертом группы "Пикник". Группа лиц, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого начался пожар, крыша стала рушиться. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более сотни — получили ранения. СК возбудил дело о теракте. Известно, что сегодня днём в этом районе задержали около 20 человек.
Life.ru