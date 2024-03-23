Воробьёв: Спасательная операция в "Крокусе" завершена, под завалами нашли 133 тела
Спасатели работают на месте теракта в "Крокусе". Обложка © Telegram / МЧС России
Спасательная операция на месте страшного теракта в подмосковном "Крокусе" завершена. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, отметив, что поисковая всё ещё продолжается. Он также добавил, что за сутки удалось достать более 133 тел.
"Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось, предварительно, идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек", — написал он в своём телеграм-канале.
Глава столичного региона сообщил, что ночью приступят к созданию проёма с западной стороны "Крокуса", что позволит облегчить доступ к концертному залу. Вместе с тем он отметил, что вопрос с автомобилями, припаркованными вблизи, будет решаться после окончания поисковой операции — ориентировочно завтра вечером.
Напомним, вечером 22 марта в здание Crocus City Hall, где должен был состояться концерт группы "Пикник", ворвались террористы с оружием и начали палить по людям. Затем они облили зал бензином и подожгли. Следственный комитет России сообщил о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143. Задержаны 11 причастных к атаке, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Их поймали недалеко от границы с Украиной, куда они планировали бежать. По данным МВД, все участники теракта — иностранные граждане.