Воробьёв: Спасательная операция в "Крокусе" завершена, под завалами нашли 133 тела

Спасательная операция на месте страшного теракта в подмосковном "Крокусе" завершена. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, отметив, что поисковая всё ещё продолжается. Он также добавил, что за сутки удалось достать более 133 тел.

"Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось, предварительно, идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек", — написал он в своём телеграм-канале.