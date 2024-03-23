Следственный комитет официально сообщает о 133 погибших в "Крокусе"

В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус сити холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Об этом сообщает Следственный комитет в субботу, 23 марта. Поисковые работы, по данным ведомства, продолжаются. Отметим, что, по неофициальным данным, число погибших к 14 часам мск уже достигло 143 человек.