Следственный комитет официально сообщает о 133 погибших в "Крокусе"
В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус сити холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Об этом сообщает Следственный комитет в субботу, 23 марта. Поисковые работы, по данным ведомства, продолжаются. Отметим, что, по неофициальным данным, число погибших к 14 часам мск уже достигло 143 человек.
Работа следственных органов и экстренных служб на месте теракта в "Крокус сити холле". Видео © СК РФ
107 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" находятся на данный момент в лечебных учреждениях, из них трое детей. Состояние 15 человек оценивается как крайне тяжёлое, 42 — как тяжёлое.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов зашла внутрь здания "Крокуса", где вот-вот должно было начаться выступление группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь по посетителям, облили бензином кресла в зрительном зале и подожгли их, спровоцировав пожар. По последним данным, уже задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков накрыли недалеко от границы с Украиной, куда они, по предварительным данным, пытались бежать.
СК РФ